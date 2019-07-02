» بفيديو "صادم".. فنانة خليجية تبرز مفاتنها. ومتابعوها "غاضبون"

متابعات-علا خطاب
أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، جدلاً واسعًا وحالة من الغضب بين متابعيها، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بعدما قامت بإبراز مفاتن جمالها بمكياج قوي وبألوان غير معتادة على جمهورها إضافة الى ظهورها للمرة الأولى من دون الحجاب.
وتداول بعض رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمشاعل وهي تستعرض مكياجها القوي وملامحها الجميلة ولكنها فاجأت الجميع بظهورها من دون حجاب وبتسريحة شعر كاملة، الامر الذي احدث ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين تساءلوا عن حقيقة تخليها عن غطاء الرأس بشكل كامل.
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها مشاعل بإظهار شعرها فإنها كانت في السابق تترك بعض الخصلات ولا تخلعه للحجاب بالكامل.
وتباينت ردود أفعال متابعيها بين من عبر عن إعجابه بإطلالتها الجديدة، وجرأتها في الظهور من دون الحجاب، في المقابل شن آخرون هجوما قوياً عليها تصرفها واصفين إياه بقلة الاحترام.
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