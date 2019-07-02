» على طريقة سما المصري.. إعلامية شهيرة تثير الجدل

أحدث فيديو نشر مؤخراً للإعلامية الكويتية حليمة بولند، صدمة بين رواد التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه وهي تسير في المطار متنكرة بقبعة وشعر مستعار.

واختارت "حليمة" فستاناً ضيقاً أظهر بروز أردافها بشكل ملحوظ، وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات والانتقادات التي وصلت إلى حد السخرية الجارحة حيث اعتبر بعض المتابعين أنها قامت بحشوها.

ومما كتبوا: "حركات إغراء بريالين" و"تليتابيز يمشي في المطار" و"مبسوطة بالمخدة اللي وراها ليتها عاد حقيقية" و"كأنها لابسة بامبرز".

وحقق المقطع المصور أكثر من 635 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. ويشار إلى أن الإعلامية أثارت موجة كبيرة من الجدل مؤخراً بسبب إطلالتها الأكثر جرأة.

وبدت في صورة تناقلها عدد كبير جداً من الناشطين مرتدية كنزة قصيرة كشفت حمالة صدرها.