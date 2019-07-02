  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:33 م
بحث متقدم
الثانوية العامة

السبت المقبل.. اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كهرباء

"كهربا" يستعين بـ"الحضري" للهروب من الزمالك

ترامب

مبعوث ترامب يكشف خبايا "صفقة القرن" الاقتصادية

"أبو ريدة" يرشح هذا المنتخب لفوز البطولة.. ليست "مصر"

أنيا الأفندي

إعلامية على الهواء: هذه فوائد الزوجة النكدية

صورة من الفيديو

بالفيديو.. تعرف على تسعيرة الكهرباء الجديدة

تريزيجية

"تريزيجية" إلى هذا النادي بالدوري الإنجليزي

الملك سلمان

تبرع جديد من الملك سلمان بملايين الريالات.. مَن المستفيد؟

الوسشيال

واتساب يكشف 40 جريمة ارتكبها ضابط أمريكي في العراق

خالد الجندي

"الجندي": دلوني على هذا الشخص

بالفيديو..

على طريقة سما المصري.. إعلامية شهيرة تثير الجدل

الصفحة الأخيرة

حليمة بولند
حليمة بولند

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة لـ"حذاء"

#

إعلامية سعودية تثير الجدل بفيديو "خادش للحياء"

#

سما المصري تفتح النار على ريهام سعيد: "يا بتاعة العفاريت"

#

فيديو مثير لـ سما المصري من داخل "الجاكوزي"

أحدث فيديو نشر مؤخراً للإعلامية الكويتية حليمة بولند، صدمة بين رواد التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه وهي تسير في المطار متنكرة بقبعة وشعر مستعار.

واختارت "حليمة" فستاناً ضيقاً أظهر بروز أردافها بشكل ملحوظ، وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات والانتقادات التي وصلت إلى حد السخرية الجارحة حيث اعتبر بعض المتابعين أنها قامت بحشوها.

ومما كتبوا: "حركات إغراء بريالين" و"تليتابيز يمشي في المطار" و"مبسوطة بالمخدة اللي وراها ليتها عاد حقيقية" و"كأنها لابسة بامبرز".

وحقق المقطع المصور أكثر من 635 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. ويشار إلى أن الإعلامية أثارت موجة كبيرة من الجدل مؤخراً بسبب إطلالتها الأكثر جرأة.

وبدت في صورة تناقلها عدد كبير جداً من الناشطين مرتدية كنزة قصيرة كشفت حمالة صدرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورها مع زوجها
» طلب خاص من "صلاح" لـ"طباخ" المنتخب
» رئيس البرلمان الجزائري يقدم استقالته
» "أديب" يعزي حاكم الشارقة في وفاة ابنه
» تعميم رئاسي باختصار اسم "الغزواني" بموريتانيا
» هجوم شرس على ميريام فارس بسبب نعي "أبو عوف"
» على طريقة سما المصري.. إعلامية شهيرة تثير الجدل
» مأساة مؤلمة.. رجل يسقط متجمدا من طائرة كينية
» بفيديو "صادم".. فنانة خليجية تبرز مفاتنها. ومتابعوها "غاضبون"
» مفاجأة.. مصر تفكر في استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي
» متحديًا رؤساءه.. موظف يذهب بـ"جيبة" إلى العمل

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»