السبت المقبل.. اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

02 يوليه 2019 - 03:25 م

تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل ?6 يوليو، ويستمر حتى السبت 20 يوليو، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك للتأهيل لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات،

وحدد مكتب التنسيق خطوات تسجيل الطالب لحجز الاختبارات عن طريق الإنترنت، وتشمل:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- ستظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس -اسم الطالب -الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية"، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

ومن جانبه أكد مكتب التنسيق أنه لن يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.

الموقع الالكتروني للتنسيق