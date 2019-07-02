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البورصة تربح 959 مليون جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 959 مليون جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر "EGX 30 " بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14136 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 " بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 100 " بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند عند مستوى 449 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 50 " بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 " محدد الأوزان بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17469 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 217 مليون ورقة مالية بقيمة 795 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.97 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.2%، والعرب على 11.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع 13.6 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 78.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 68.2 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، على التوالى.



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