كينيا تودع منافسات أمم إفريقيا

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خرج منتخب كينيا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وكان المنتخب الكيني قد احتل المركز الثالث من المجموعة الثالثة التي ضمنت منتخبات الجزائر، السنغال، تنزانيا.

وجاء المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبلغ فارق الأهداف بين الأهداف التي سجلها الفريق والأهداف التي تكبدتها شباكه (-4)، إذ سجل المنتخب الكيني 3 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وكان لديه أمل في التأهل كأفضل 4 ثوالث بالبطولة.


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