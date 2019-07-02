» مصر تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، هجوم ميليشيا الحوثى في اليمن على مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيّرة، مما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.