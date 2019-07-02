» بيان صادم من عمان لإسرائيل

02 يوليه 2019 - 05:30 م

نفت وزارة خارجية سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، "إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، بعد تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن إنشاء مكتب تمثيلى لوزارة الخارجية الإسرائيلية فى مسقط.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "سلطنة عمان تحرص على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الجهات الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة".

وكان رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، أعلن أن "إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية هناك.

وأضاف كوهين، خلال مؤتمر في مدينة هرتزيليا، أن "استعادة العلاقات بين تل أبيب ومسقط هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سريا"، واصفا عُمان بأنها "الوسيط السري في أزمات إقليمية عدة".