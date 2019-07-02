» خسارة فادحة تُهدد محمد صلاح بسبب «وردة»

02 يوليه 2019 - 05:45 م

مازالت أصداء تدخل النجم محمد صلاح جناح ليفربول عن زميله في منتخب مصر عمرو وردة، للعفو عنه وإعادته مجددا لقائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، قائمة، حسبما ذكرت صحيفة فرنسية.

وألمحت الصحيفة إلى أن تدخل صلاح ودفاعه عن زميله عمرو وردة، المتهم بالتحرش بفتاة، أثر كثيرا على الصورة الذهنية للمهاجم المصري الذي يتألق في كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر، وذلك بعد تتويجه مع الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن تفكير الشركة في صلاح بعد استبعاد كريستيانو رونالدو من الحملة الدعائية للعبة منذ فبراير الماضي، وكذلك ترددها بشأن الاستعانة بصورة نيمار جونيور بسبب الجدل المثار حول اللاعب البرازيلي وتفكيره في مغادرة فريقه باريس سان جيرمان هذا الصيف للعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني.