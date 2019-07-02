» «بشار الأسد» يهدي «محمود عباس» مصحفًا مكتوبًا بماء الذهب

أهدى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مصحفا مكتوبا بماء الذهب، للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقدم وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار، نيابة عن رئيس نظامه، الهدية يوم الاثنين في العاصمة دمشق، وتسلمها مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير، أنور عبد الهادي، نيابة عن الرئيس عباس.

كما قدم مدير عام الدائرة السياسية بدوره هدية لوزير الأوقاف، عبارة عن ساعة مطرزة برسم للمسجد الأقصى وهدية من التراث الفلسطيني.

وأفادت وزارة الأوقاف السورية بأن الشيخ محمد عبد الستار (وزير الأوقاف) استقبل في مكتبه السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والوفد المرافق له، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.