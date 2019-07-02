مكرم: "الإخوان" كانت على علاقة وطيدة بنظام مبارك

02 يوليه 2019 - 06:09 م

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن جماعة الإخوان كانت على علاقة وطيدة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورغم ذلك شاركوا في ثورة يناير بـ إحراق مقار الحزب الوطني وأقسام الشرطة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": إن جماعة الإخوان هدفها تدمير القوات المسلحة للانفراد بحكم البلاد، لافتًا إلى أنهم دائمًا ما يستخدمون كافة الوسائل من أجل تحقيق هدفهم.

ولفت إلى أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بكل المخططات الإخوانية التي تستهدف النيل من استقرار الوطن وتقدمه.