» النائب العام يقرر التحفظ على أموال «تنظيم الأمل»

قرر النائب العام التحفظ على أموال المتهمين في قضية "تنظيم الأمل"، التي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها.

وتضمن قرار التحفظ على أموال جميع المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها وكذلك التحفظ على جميع الشركات والكيانات الاقتصادية الواردة في القضية وعددهم 19 شركة وكيانا اقتصاديا.

وتضم قائمة المتهمين المتحفظ على أموالهم أيمن نور ومحمود حسين وعلي بطيخ، وكذلك أسماء زياد العليمي وحسام مؤنس وعمر الشنيطي وباقي المتهمين.

ومن المنتظر، أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين والشركات في القضية خلال الأيام القادمة على أن ينظر طلب التحفظ خلال أسبوع وفقا للقانون.