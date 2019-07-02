قريبًا.. وقود النقل الجماعي بالغاز

02 يوليه 2019 - 07:03 م

يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعي من البنزين إلى الغاز، للتخفيف على المواطنين، وتقليل الاستيراد من البنزين أو السولار.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعي من البنزين إلى الغاز، حضره اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولو بعض الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس بأن تكون هناك برامج يتبناها البنك المركزي، وكذا جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحويل سيارات النقل الجماعي على وجه الخصوص للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار مدبولي إلى أننا دولة مستوردة لمنتجاتها البترولية، سواء البنزين أو السولار، ولكن أصبح لدينا إنتاج ومخزون كبير من الغاز، ولذا يجب أن يكون لدينا برنامج واضح لاعتماد سيارات النقل (الميني باص، والميكروباصات، وكذا التاكسي) على العمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يخفف فاتورة الاستيراد عن ميزانية الدولة، وفي الوقت نفسه يخفف عن المستهلك نفسه التكلفة.

وخلال الاجتماع، نوه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هناك دراسة موسعة يتم العمل بها حاليًا سواء بشأن تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، أو التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التوسع في استخدام الوقود البديل لوسائل النقل قامت بدراسة بعض البدائل والإجراءات في هذا الصدد، منها : دراسة مدى تأثر محركات السيارات التي يتم تحويلها من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، وكذا مقارنة عمر محرك السيارات التي تعمل بالكهرباء عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، إلى جانب دراسة تفعيل حوافز التحويل للسيارات الأجرة والميكروباص.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وكذا الحوافز الخاصة، والخطوات التنفيذية لتحويل جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم تحديد فترة زمنية للانتهاء من هذا التكليف وفق إمكاناتنا المتاحة وقدرتنا على تنفيذ ذلك.

وأوضح وزير البترول أنه خلال الفترة الأخيرة ارتفع عدد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من نحو 5 آلاف سيارة سنويًا إلى نحو 31 ألف سيارة في عام 2018/ 2019.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد حصر نهائي لعدد مركبات النقل الجماعى، سواء الميكروباصات والميني باصات والتاكسيات وكذلك سيارات النقل الخفيف التي تعمل بالبنزين أو السولار، وسنة صنع كل منها، وتوضيح ما إذا كان قد مر عليها 20 سنة أم لا؛ لإعداد برنامج متكامل بتواريخ محددة.

كما وجه مدبولي بالتوسع في إقامة محطات تموين المركبات بالغاز على مستوى الجمهورية في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحويل، لافتًا إلى أنه يوجد 86 مركزًا للتحويل من الممكن أن تحول 50 ألف سيارة سنويًا، وهناك أعمال للتوسع في هذه المراكز حاليًا.