تركيا تعتقل عددًا من المصريين.. تعرف على السبب

ضبط الجيش التركي، 352 مهاجرًا غير نظامي، شمال غربي البلاد، خلال استعدادهم للعبور إلى الأراضي اليونانية بطريقة غير نظامية.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فقد ضبطت قوات اللواء الـ 54 في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، 352 مهاجرًا غير نظامي، خلال استعدادهم للعبور إلى الأراضي اليونانية بطريقة غير نظامية.

وأضافت المعلومات أن المهاجرين من الجنسيات المصرية الأفغانية والليبية والجزائرية والباكستانية والمغربية والعراقية والإيرانية، وقد تم تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.