معركة «الملاعنة» بين صوفية ليبيا وسلفية مصر

صوفية ليبيا: ندعو لمناظرة على الهواء مباشرة مع التيارات السلفية عن طريق المباهلة

مشايخ السلفية: نحن على أتم الاستعداد للمناظرة والجلوس فى مؤتمر علمى أكاديمى لبيان الحق من الباطل

يبدو أن المعارك بين الطرق الصوفية والتيارات السلفية لم تعد تقتصر على الصراع داخل مصر فقط والتي ظلت لسنوات طويلة، بل امتدت هذه المعارك إلى دول الجوار أيضًا، وبالتحديد دولة ليبيا.

فقد دعا المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا، التيارات السلفية الوهابية، إلى مناظرة على الهواء مباشرةً عن طريق "المباهلة"، معتبرًا أنها الحل الوحيد لإعادة الوئام بين أهل التصوف والوهابية، ووضع المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية الليبي، شروطًا للمباهلة المطروحة مع السلفيين الوهابيين، أولها إحضار كل طرف أولاده ونساءه أمامه، وأن يكون ذلك في الشهر الحرام ببيت الله الحرام بين زمزم والمقام.

وطالب المجلس، الخاسر منهما، باتباع المنتصر، والإقرار له، على أن تنقل المباهلة، على الهواء مباشرةً، عبر قنوات التواصل بأكملها، فيسقط الكاذب فورًا بصاعقة من السماء.

على جانب آخر، رد مشايخ السلفية في مصر على صوفية ليبيا، بأنهم على أتم الاستعداد للمناظرة والجلوس في مؤتمر علمي أكاديمي، للمناظرة حول المنهج الحق، وبيان الفريق الذي يتبع الإسلام الصحيح القويم الذي أنزله الله؛ ودعا إليه النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"؛ وسار عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم.

وأكد مشايخ السلفية في مصر، أن المناظرة ستكون لتوضيح أهل الزيغ والضلال والانحرافات في العقيدة وغيرها؛ ليظهر للناس أصحاب الأهواء والبدع والخرافات، داعين إلى أن تكون المناظر في إطار من المحبة وبُغية الوصول للحق، ووصف مشايخ السلفية أيضًا الدعوة التي بادر بها المجلس الأعلى للطرق الصوفية بليبيا للقيام بمباهلة مع السلفيين حول بعض الأمور التي ينكرها السلفيون على المتصوفة، بالـطلب العجيب.

وأبدى مشايخ السلفية، استعدادهم للمناظرة العلنية مع الصوفية الليبية، ومباهلتهم في الأمور التي يفعلونها وفيها مخالفة لدين الله.

وشدد مشايخ السلفية، على أن المنهج السلفي يُنكر على الصوفية البدع والمنكرات والانحراف في العقيدة، وكذلك الزيغ عن الحق، وما يأتيه بعضهم من الشركيات كدعاء غير الله، والاستغاثة بالأموات، واعتقاد النفع والضر فيمن يسمونهم أولياء، معتبرًا أن كل هذه الأمور شرك أكبر يخرج معتقده عن الملة.

وأشار مشايخ السلفية، إلى أن المناظرة التي يدعو إليها صوفية ليبيا عن طريق المباهلة لها شروط يجب أن تتوفر فيها، أولًا حتى تكون النتائج سليمة وأهم هذه الشروط إخلاص النية لله تعالى؛ وأن يكون الغرض من المباهلة إحقاق الحق ونصرة أهله، وإبطال الباطل وخذلان أهله، إضافةً إلى أنه لا يكون الغرض منها الرغبة في الغلبة للتشفي وحب الظهور والانتصار للهوى.

وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، دعوة صوفية ليبيا، سلفية مصر إلى المناظرة، ورد مشايخ السلفية في مصر عليها.

دعوة صوفية للمناظرة

دعا المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا، التيارات السلفية الوهابية، لمناظرة على الهواء مباشرة عن طريق المباهلة، معتبرًا أنها الحل الوحيد لإعادة الوئام بين أهل التصوف والوهابية.

والمباهلة في الدين الإسلامي، تعني أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون، لعنة الله على الظالم منا، وهي مشروعة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وإلزام الحجة من أعرض عن الحق بعد قيامها عليه، والأصل في مشروعيتها آية المباهلة وهي قوله تعالى: «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ». آل عمران / 61.

ووضع المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية الليبي، شروطًا للمباهلة المطروحة مع السلفيين الوهابيين، أولها، إحضار كل طرف أولاده ونساءه أمامه، وأن يكون ذلك في الشهر الحرام ببيت الله الحرام بين زمزم والمقام.

وطالب المجلس الخاسر منهما، باتباع المنتصر، والإقرار له، على أن تنقل المباهلة، على الهواء مباشرة، عبر قنوات التواصل بأكملها، فيسقط الكاذب فورًا بصاعقة من السماء، وأمام الناس أجمعين، على حد وصفه.

دعوة عجيبة

من جانبه، قال حسين مطاوع، الداعية السلفي، إن بيان المجلس الأعلى للطرق الصوفية الليبي لم يذكر ما هو الأمر الذي دعوا للمباهلة من أجله، متسائلًا: «هل أقاموا الحجة على مخالفهم فيه؟».

ووصف «مطاوع»، في تصريحات لـ«المصريون»، الدعوة التي بادر بها المجلس الأعلى للطرق الصوفية للقيام بمباهلة مع السلفيين حول بعض الأمور التي ينكرها السلفيون على المتصوفة بالـ«عجيبة».

وأبدى "مطاوع"، استعداده للمناظرة مع الصوفية الليبية، قائلًا «إن أرادوا مناظرة علانية فلا بأس وإن أرادوا المباهلة في أمر مما ننكره عليهم فلا بأس أيضًا، وأنا شخصيًا على أتم الاستعداد في الحالتين لمباهلتهم في الأمور التي يفعلونها وفيها مخالفة لدين الله».

وأكد "مطاوع"، أن «المباهلة» هي أَن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون: "لَعْنَةُ الله على الظالم منا"، مضيفًا أن «الأصل في مشروعيتها قوله تعالى: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) آل عمران / 61».

وأشار "مطاوع"، إلى أنه يشترط للمباهلة شروطًا، من أهمها: «إخلاص النية لله تعالى؛ وأن يكون الغرض من المباهلة إحقاق الحق ونصرة أهله وإبطال الباطل وخذلان أهله، إضافةً إلى أنه لا يكون الغرض منها الرغبة في الغلبة للتشفي وحب الظهور والانتصار للهوى ونحو ذلك».

ولفت "مطاوع"، إلى أنه لابد «أن تكون المباهلة بعد إقامة الحجة على المخالف، وإظهار الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة»، كذلك «أن يتبين من أمر المخالف إصراره على الباطل وعناده للحق وانتصاره للهوى؛ فإن المباهلة تسعى بالمبطل إلى لعنة الله وغضبه، ولا يجوز أن يُدعى بذلك إلا لمن يستحقه من المشاقين المعاندين».

الداعية السلفي، نوه بأن المباهلة يجب «أن تكون في أمر هامٍّ من أمور الدين، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع شر المخالف»، مردفًا «لا يجوز أن تكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف».

المنهج السلفى ينكر البدع

على السياق ذاته، قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، إن المنهج السلفي يُنكر على الصوفية البدع والمنكرات والانحراف في العقيدة، وكذلك الزيغ عن الحق، وما يأتيه بعضهم من الشركيات كدعاء غير الله، والاستغاثة بالأموات، واعتقاد النفع والضر فيمن يسمونهم أولياء، معتبرًا أن كل هذه الأمور شرك أكبر يخرج معتقده عن الملة.

وفي تصريحات لـ«المصريون»، أعلن «عبد الحميد»، استعداده للجلوس مع للمناظرة مع الصوفية الليبية، مضيفًا «أهلًا بالجلوس في مؤتمر علمي أكاديمي؛ للمناظرة حول المنهج الحق، وبيان الفريق الذي يتبع الإسلام الصحيح القويم الذي أنزله الله؛ ودعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وسار عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم».

وأشار الداعية السلفي، إلى أن المناظرة لتوضيح أهل الزيغ والضلال والانحرافات في العقيدة وغيرها؛ ليظهر للناس أصحاب الأهواء والبدع والخرافات، داعيًا إلى أن تكون المناظر في إطار من المحبة وبُغية الوصول للحق.