  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:13 ص
بحث متقدم
الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال يسخر من مدحت شلبي بسبب "موريتانيا"

البرازيل والارجنتين

بث مباشر.. مباراة البرازيل والأرجنتين

محمد صلاح

تامرأمين: الهجوم على محمد صلاح متعمد لهذا السبب

مبروك عطية

تعليق صادم لـ مبروك عطية بشأن التحرش بالمرأة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

"المالية" تكشف معلومة هامة عن الدعم بموازنة الدولة الجديدة

منتخب مصر

مدير المنتخب يفجر مفاجأة خطيرة عن اللاعبين

المعاشات

هؤلاء هم المستفيدون من زيادة المعاشات

جماهير

انتبه.. السياسة في الملاعب تعرضك للخطر

تظاهرات الجزائر

خلال ساعات.. مبادرة سياسية جديدة بالجزائر

سامح

معركة «الملاعنة» بين صوفية ليبيا وسلفية مصر

لاجارد تتخلى مؤقتا عن "النقد الدولي" لرئاسة "المركزي الأوروبي"

عرب وعالم

شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع كريستين لاجارد في دبي
شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع كريستين لاجارد في دبي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"النقد الدولى": مصر تنجز أنجح برنامج إصلاح فى العالم

#

"لاجارد" تحث مجموعة الـ20 على حل النزاعات التجارية

#

تعهدات مصرية لصندوق النقد لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

#

مفاجأة فى تقرير صندوق النقد الدولى عن الوقود فى مصر

أعلنت كريستين لاجارد، الثلاثاء، تخليها مؤقتا عن مهام منصب مدير صندوق النقد الدولي، بعد ترشيحها لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقالت لاجارد في بيان صادر اليوم: "يشرفني ترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. في ضوء ذلك، وبالتشاور مع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت التخلي مؤقتا عن مسؤولياتي في منصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلال فترة الترشيح".
ورشح مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم لاجارد، لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي، خلفا لـ ماريو دراجي.
وتولت لاجارد منصبها في صندوق النقد الدولي منذ 2011، ومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021.
ولاجارد أول سيدة تتولى منصب مدير عام النقد الدولي منذ إنشائه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.ويخضع ترشيح لاجارد لتولي منصبها الجديد للتصويت في البرلمان الأوروبي.
وحال توليها المنصب الجديد، تتولى رئاسة المركزي الأوروبي الذي يكافح من أجل إنعاش النمو الاقتصادي في أوروبا.
وفي 21 يونيو/حزيران الجاري، قال دراجي، إن أي تدهور في أوضاع الاقتصاد، سيؤدي إلى تبني مزيد من التحفيزات النقدية.


وأضاف دراجي: "لكن في حالة حدوث تدهور، فإنه يجب أن يكون هناك سياسة توسعية أكثر".
وفي أبريل/ نيسان 2019، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في 2019 و1.5 بالمئة في 2020، مقابل 1.6 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي في توقعات سابقة.
وشغلت لاجارد/ 63 عاما/ عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة، أبرزها وزيرة الزراعة والصيد البحري ووزيرة منتدبة للتجارة الخارجية قبل أن تتقلد في 2007 منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة فرانسوا فيون.وتعرف كرستين لاجارد بجديتها في العمل وبخياراتها الليبرالية في تسيير الاقتصاد وبدفاعها عن أوروبا في ظل العولمة الاقتصادية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار ضخم يهز حي الانطلاقة غربي العاصمة تونس
» جرحى في هجوم جديد لميليشيا الحوثي على مطار أبها
» هذا هو السبب الحقيقى لنمو الاقتصاد المصري
» الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية عاجلة
» بالفيديو. لهذا السبب تزداد نسبة الرطوبة في الجو
» علاء مبارك يرشح منتخبين للفوز ليس من بينهما مصر
» تركيا تعتقل عددًا من المصريين.. تعرف على السبب
» مواجهات قوية مرتقبة في ثمن نهائي العرس القاري
» أمم إفريقيا.. مالي تهزم أنغولا وتعبر لثمن النهائي الإفريقي
» قريبًا.. وقود النقل الجماعي بالغاز
» تونس تتأهل إلى ثمن النهائي بأداء باهت أمام موريتانيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»