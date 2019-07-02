إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

02 يوليه 2019 - 10:10 م

أصيب شاب فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط مخيم شعفاط شماليّ القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.



وأفاد الشهود للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشاب، بعد إصابته بالرصاص الحي، دون تفاصيل.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة حتى الساعة 19.40 تغ.