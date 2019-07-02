بوتين: حادثة الغواصة خسارة كبيرة لروسيا وجيشها

02 يوليه 2019 - 10:30 م

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حادثة مصرع بحارة روس إثر حريق في غواصة عسكرية، بأنها "خسارة كبيرة لروسيا وجيشها".



جاء ذلك في اجتماع عقده، الثلاثاء، مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بعد إلغائه لبرامجه المخطط لها مسبقًا، إثر وقوع الحادث.

وقال بوتين في حديثه إن "حادثة اندلاع الحريق في غواصة عسكرية وفقدان 14 بحارا روسيا خسارة كبيرة لروسيا وجيشها".

وتابع " إن الحادثة التي وقعت في الغواصة أسفرت عن وفاة 14 شخصا، بينهم 7 من كبار قادة البحرية الروسية، اثنان منهم حاصلين على جائزة بطل الاتحاد الروسي".

وقدم الرئيس الروسي، تعازيه لأسر ضحايا الحريق، مطالبا شويغو بالوقوف على أسباب الحادث.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مصرع 14 بحارا إثر حريق اندلع على متن غواصة تابعة للقوات البحرية، في بحر بارينتس شمال غربي البلاد.