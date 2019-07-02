ظريف: التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على هذا الأمر

02 يوليه 2019 - 10:40 م

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي، يعتمد على وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها الاقتصادية تجاه طهران.



ودعا ظريف، في تغريدة عبر "تويتر"، الثلاثاء، الأطراف الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها بين إيران والمجتمع الدولي عام 2015، للوفاء بالالتزامات الاقتصادية تجاه إيران.

والإثنين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب، المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.

وأوضحت الوكالة (مقرها فيينا)، أن مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران، سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، والمحدد بـ 300 كغ.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.