» أمم إفريقيا.. مالي تهزم أنغولا وتعبر لثمن النهائي الإفريقي

02 يوليه 2019 - 11:00 م

تأهل منتخب مالي، الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.



وتغلب منتخب مالي على أنغولا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة الإفريقية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مالي إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد أنغولا عند نقطتين في المركز الثالث.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.

وشهدت الدقيقة 37 هدف التقدم لمالي عن طريق أمادو هايدارا عندما سدد كرة قوية سكنت المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم مالي بهدف نظيف.