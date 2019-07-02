» مواجهات قوية مرتقبة في ثمن نهائي العرس القاري

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تحددت ملامح مباريات دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر، وذلك بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات مساء الثلاثاء.
ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث من جميع المجموعات.
وستنطلق منافسات ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل بإقامة مباراتين حيث تلعب المغرب مع بنين، وأوغندا مع السنغال.
وفي اليوم التالي، يواجه المنتخب المصري نظيره جنوب إفريقيا، والكاميرون (حامل اللقب) مع نيجيريا، وفي يوم الأحد المقبل، يلعب منتخب مدغشقر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والجزائر مع غينيا.
وتختتم مباريات الدور ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل بإقامة مباراتين حيث تلعب مالي مع كوت ديفوار، وغانا مع تونس. -

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