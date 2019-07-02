هؤلاء هم المستفيدون من زيادة المعاشات

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هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر حزمة من الإصلاحات الاجتماعية في شهر أبريل الماضي تخص أصحاب المعاشات بحوالي 28 مليار جنيه؛ موضحا أن القانون ينص على أن من يحصل على معاش من حقه زيادة 15%.
وأضاف سعودي - خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي « أسامة كمال»- أن كل أصحاب المعاشات مستفيدين من تلك الزيادة؛ سواء كان يعمل في الدولة أو في القطاع الخاص؛ أو صاحب العمل؛ أو تحت أي بند؛ مشيرا إلى أن المعاشات يحكمها 4 قوانين وكلهم مستفيدين من الزيادة.
وأوضح سعودي؛ أن عدد المستفيدين من المعاشات حوالي 9.8 مليون؛ بمقدار حوالي 10% من سكان مصر؛ مؤكدا أن مليون ونصف المليون استفادوا من الحد الأدنى 150 من الزيادة المقررة على المعاشات.


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