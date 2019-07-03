تامرأمين: الهجوم على محمد صلاح متعمد لهذا السبب

03 يوليه 2019 - 12:20 ص

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك حالة هجوم كبيرة على لاعب المنتخب المصري محمد صلاح بشكل متعمد، معقبًا: "في ناس بتتكلم إن صلاح مغرور ونسي أصله".



وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن أي شخص يقوم بالهجوم على محمد صلاح بمثل الصورة التي تحدث الآن، مستحيل أن يكون شخصًا محبًا له، معقبًا: "الهجوم على صلاح الآن ليس لومًا، وهدفه التكسير والتخلص منه كرمز".

