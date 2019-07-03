أسامة كمال يسخر من مدحت شلبي بسبب "موريتانيا"

03 يوليه 2019 - 01:00 ص

أبدى الإعلامى أسامة كمال إعجابه بالنشيد الوطني الموريتاني؛ لما يحمله من كلمات قوية باللغة العربية؛ موضحا أن موريتانيا تلقب ببلد المليون شاعر.



وأضاف كمال ساخرا خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»؛ :« الواحد يستغرب ازاي في مصريين ميعرفوش أن موريتانيا دولة عربية إسلامية اسمها الجمهورية الموريتانية الإسلامية»، لافتا إلى أن الموسيقار المصري راجح داود هو من لحن النشيد الوطني الموريتاني.

