أستاذ طب نفسي يكشف الأداء الصادم لصلاح ولاعبي منتخب مصر

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور مصطفى شاهين - أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بطب قصر العيني - أسباب تراجع أداء لاعبي منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا.
وقال "شاهين" خلال مداخلة مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" : "لاعبو مصر بحاجة لتأهيلهم نفسيا بعد حملات السخرية التي طالتهم والإحباط الذي أصيبوا به".
وأضاف: "معظم اللاعبين يحتاجون استعادة الثقة في أنفسهم .. هم محملون بضغوط كبيرة تفوق قدرتهم على التحمل ، الجميع بلا استثناء تراجع مستواه لهذا السبب وعلى رأسهم صلاح وتريزجيه ، وبالنسبة لمستوى عبدالله السعيد الذي يحير الجميع ، فتراجع بسبب النقاشات التي دارت قبل ضمه للمنتخب واختلاف الأراء حوله".
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