نجم منتخب مصر على أعتاب الدوري الإنجليزي بعرض رسمي

03 يوليه 2019 - 05:40 ص

كشفت صحيفة "ذا صن " الإنجليزية عن قرب انتقال محمود حسن تريزيجيه - لاعب قاسم باشا التركي - المتألق مع منتخب مصر ، من فريق أستون فيلا العائد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز.



وقالت الصحيفة إن ديان سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا تحدث مع لاعب الفريق المصري أحمد المحمدي ، مستطلعا رأيه في تريزيجيه ، فما كان من المحمدي سوى أن نصحه بسرعة التعاقد مع اللاعب نظرًا لما يمتلكه من سرعة وإمكانيات.



وأضافت الصحيفة أن مسئولي أستون فيلا يرصدون مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد الرسمي مع محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

