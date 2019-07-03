» احتفال غير متوقع للاعبة أمريكا ضد إنجلترا

03 يوليه 2019 - 09:43 ص

احتفلت لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة قدم، بتسجيل هدف أمام إنجلترا، بطريقة مثيرة للجدل، وقامت بحركة لم يجر الاعتياد عليها خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن أليكس مورغان، التي حسمت المباراة لصالح المنتخب الأمريكي ووضعته في المباراة النهائية لمونديال السيدات، سجلت الهدف ثم رفعت يدها صوب شفتيها، كما لو أنها تحتسي كأسا من الشاي.

وإذا كان البعض قد استحسن هذه الطريقة في الاحتفال ورآها على قدر من المرح، فإن بعض القنوات الفضائية البريطانية لم يرقها ما قامت به اللاعبة الأمريكية.

وذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، فرجحوا ألا تكون الحركة احتساءً للشاي، وإنما وضعا للفافة "حشيش" بين الشفتين، إذ بدت مورغان كشابة تسحب الدخان بشراهة.

واستند القائلون بهذا الرأي، إلى أن اللاعبة الأمريكية كانت ترفع الأصبع الخنصر، في يدها، وذاك تحديدا ما يقوم به الأشخاص الذين يقومون بتدخين "الماريوانا".

وبما أن الشاي يمثل مشروبًا مهما في المائدة البريطانية، فقد رأى معلقون أنه لم يكن من اللباقة أن تحتفل اللاعبة الأمريكية أمام جماهير المنتخب المنافس بالسخرية من مشروبهم.