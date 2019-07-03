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"جنش" يطير لألمانيا لإجراء عملية جراحية بـ"أكيليس"

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يجرى حارس الزمالك والمنتخب الوطنى محمود عبد الرحيم "جنش"، جراحة وتر أكيليس بألمانيا بعد تعرضه للإصابة فى تدريبات الفراعنة على إستاد الكلية الحربية.

ويصل غياب "جنش" عن القاهرة بين الأسبوع والـ10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل.

وقال جنش قبل السفر لألمانيا: "الإصابة التي تعرضت لها قدر ومكتوب والحمد لله على كل شيء، ولا يمكن أن أحمل أحد مسؤولية ما حدث".

وأضاف: "الإصابة لم تكن بسبب التدريبات كما يردد البعض، وأي لاعب معرض للإصابة لأنه نصيب وقدر في النهاية".

وأوضح: "البعض يرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل متوسط، لكن نطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني في تلك الفترة الصعبة لحسم البطولة التي تقام في مصر".

واختتم: "أشعر بالضيق لما يقوم به بعض الجماهير من انتقاد أداء منتخب مصر خلال مبارياته الأولى في البطولة".

كما وجه جنش الشكر إلى جماهير الزمالك التي ساندته بعد الإصابة، وطالب الجماهير بضرورة الالتفات وراء الفراعنة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب.

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