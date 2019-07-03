شاهد.. سيد على منفعلاً: "خلاص مفيش نخوة"

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فيفي عبده

سرقة

استنكر الإعلامي سيد علي، غياب الدول العربية عن قمة تحديد مصير سوريا، قائلا: "خلاص مفيش نخوة".

وأضاف "علي"، من خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، إيران وتركيا وروسيا هى الدول الوحيدة التي حضرت لتحديد مصير سوريا.

وتابع "علي": "مصير سوريا بيحدده تركيا وإيران وروسيا، بدون حضور الجامعة العربية ولا أي دولة عربية، هل ده منطق، اختفت النخوة العربية تمامًا".

 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=QXEQkWQroBk

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