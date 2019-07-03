» إطلالة غريبة لـ فيفي عبده بعد سرقتها

03 يوليه 2019 - 10:45 ص

بالرغم من مرور أيام قليلة على تعرض فيفي عبده للسرقة إلا أنها فاجأت متابعيها بإطلالة جديدة صاخبة.

ومنحتها الإطلالة الجديدة ملامح قاسية غيرت من شكلها بالكامل، الأمر الذي لم يعجب الكثير من متابعيها.

وظهرت فيفي بمكياج صاخب ارتكز على الألوان الغامقة مع احمر شفاه غامق باللون البني الحاد، ورسمت عيونها الواسعة باللون نفسه، واعتمدت على تسريحة شعر جديدة بغرة أمامية متناسقة، زادت من حدة وقوة إطلالتها.

واستكملت النجمة المصرية الإطلالة ببلوزة سوداء واسعة، زينتها بقلادة ذهبية ضخمة أضفت لمسة أنثوية على اللوك القاسي الذي انقسم بسببه متابعيها بين من عبر عن إعجابه بجرأة التغيير لديها ومن رأى أن الألوان لا تناسب سنها وأعطتها ملامح "شريرة" وحادة.