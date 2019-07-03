بالأرقام.. "التعبئة والإحصاء" يكشف صادرات مصر لأمريكا

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.716 مليار دولار عام 2018 تمثل 5.9% من صادرات مصر للعالم مقابل 1.366 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 25.7%.

وأوضح الإحصاء - في النشرة السنوية اليوم الأربعاء، للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 - أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 46.3% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 795.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 9.5%.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 5.400 مليار دولار خلال الفترة المذكورة وتمثل 6.7 % من واردات مصـر من العالم مقابل 3.868 مليار دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 39.6 %.

وبين أن الواردات من البذور وأثمار زيتية وحبـوب وأثمار متنوعة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 21.9 % من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ قيمتها 1.181 مليار دولار عام 2018، مقابل 391.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 201.7%.

ونوه بأن الاستثمارات الأمريكية في تأسيس الشركات بلغت 4,6 مليون دولار عام 2018 مقابل 4.4 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 4.5%.


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