"كلام أول مرة أقوله": عن ليله فوز مرسي بالرئاسة

03 يوليه 2019 - 10:58 ص





أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان مكلفا بتغطية ملف الانتخابات في صحيفة الأهرام عام 2012، وقت الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي العياط، والفريق أحمد شفيق.



وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنه ليلة إعلان النتيجة كان لديهم أخبار عن فوز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة.



وتابع، أن بعض الصحفيين اتصلوا بيا من أمام منزل الفريق شفيق و قالوا لي ضباط الحرس الجمهوري عند منزل الفريق شفيق، وبعد إعلان النتائج أغلق الفريق أحمد شفيق هواتفه وسافر ، الكلام دا أنا أول مرة أقوله.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=5CoixbrU3t8

