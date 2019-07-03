فريدة الشوباشي لـ"الرئيس": قلبي شاور عليك يا ريس

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أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي، بسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "إن مصر أصبح لها الآن رئيس بمعنى الكلمة، يُحترم من جميع الدول، وهذا واضح في استقبال الرئيس عبد الفتاح السسيسي في قمة الـ20 باهتمام كبير للغاية".

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى": "ديمًا بقول على الرئيس السيسي، إن القلوب شورت عليه، قلبي وقلوب كل المصريين شاورت عليك يا ريس، بعد ما كان عندنا رئيس بيقول حارة مزنوقة، أصبح لدينا رئيس محترم".

وتابعت قائلة: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان يتصور أن مصر ستصبح في "جيبه"، لافتَا إلى أن القاهرة تتعامل الآن مع دول العالم بندية شديدة.

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