» شاهد.. تشييع جثمان نجل حاكم الشارقة

03 يوليه 2019 - 11:17 ص

شيع صباح اليوم الأربعاء بالشارقة جثمان نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة، إلى مثواه الأخير، وأُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.

وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد توفي عن عمر ناهز 39 عامًا، خلال وجوده في المملكة المتحدة.

وأعلن ديوان الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، الإثنين الماضي عن وفاة نجله خالد بن سلطان بن محمد القاسمى، في العاصمة البريطانية لندن؛ ليتم تنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، فيما لم تعلن رسميا أسباب الوفاة.