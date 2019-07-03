الزمر: قيادات الإخوان مستعدون لهذا الأمر

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كشف عبود الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية، عن استعداد جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى حل لإنهاء معاناة المسجونين.

ونشر "الزمر" عبر حسابه الخاص بـ"توتير" بقوله: "الحمد لله رب العالمين، أخيرًا أبدت قيادات من حماعة الإخوان المسلمين استعدادًا للتواصل لحل مشكلة المسجونين من المرضى وكبار السن وغيرهم من المحتجزين في السجون، وهي خطوة طيبة من جانب الجماعة، آمل أن تستجيب لها الدولة في إطار من الضمانات العادلة وغيرالمجحفة بحق أحد، حفظ الله مصر".

وأضاف في أخرى: "إذا كانت هناك صعوبات في التواصل المباشر فأقترح وساطة من بعض الشخصيات التي تحظى بقبول عام وقادرة على إنجاز المهمة ، أذكر منهم.. المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق .. المستشار  طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة.. الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق".

وتأتي موافقة الإخوان على المبادرة التي أعلن عنها الشيخ عبود الزمر، بعد أيام من وفاة الرئيس الأسبق "المخلوع" محمد مرسي.


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