تفاصيل مثيرة عن العلامة "ابن عثيمين".. أخطرها هذا الأمر

نشرت صفحة "روتانا خليجية" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عدة فيديوهات سابقة للراحل، الإمام محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أبرزها روايات عنه من مقربين له.

وكان قد أعادت قناة "روتانا خليية" عبر "تويتر"، حلقة من برنامج "الراحل"، عن حياة الإمام محمد بن صالح العثيمين، إذا سلط البرنامج الضوء على تعامل "العثيمين" مع الشباب، قائلًا إنه "كان لينًا يتبع أسلوب بسيط في التعامل مع الجميع لذلك كان يحظى بشعبية".

وفي هذا السياق، كشف الأستاذ منصور التركي، وهو أحد أقارب الراحل محمد بن صالح العثيمين، كيف كان رد ” العثيمين" على من أتاه معترضًا على استخدام الموسيقى في الترحيب بالملك.

وقال ” العثيمين ” ردًا على من كان معترضًا على الموسيقى: ” مادام إنك أبلغت بالاعتراض على الموسيقى فلقد أخذت الأجر، ولكن لا يصح أن تفعل أكثر من ذلك ”

وفي أحد المقاطع، روى البرنامج عن قصة مرضه وكيف تعامل معها، حيث أصيب الإمام "العثيمين" بالمرض الخطير، كما يفضل أن يسميه، وهو السرطان، في منتصف التسعينيات، حيث اضطر إلى أن يسافر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج اللازم، وبرغم مرضه، حرص الإمام على زيارة المساجد والمراكز الدينية، وإلقاء الدروس هناك، وروى أحد المقربين منه، أن "أحد الأطباء خيره بين العلاج الكيماوي وبين العلاج الإشعاعي، وعند انتهاء الاجتماع مع الطبيب أخذ يحاورني ويمزح حول الأمر، قائًلا: "إن "حلاقي مكة يأخذون منه أجر رأس كامل وهو بنصف رأس"، لافتًا إلي أن برغم هول الموقف إلا أنه كان شخصًا راضيًا بقضاء الله.