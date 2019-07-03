سر خطير عن الأميرة "ديانا"

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كيفن كوستنر والاميرة ديانا
كيفن كوستنر والاميرة ديانا

متابعات - أمينة عبد العال

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فجر كيفن كوستنر،  مفاجأة مدوية عن الأميرة ديانا، والتي فاجأت الجميع عقب الإعلان عنها.

خرج الممثل والمخرج الأمريكي الشهير، كيفن كوستنر، عن صمته وكشف مفاجأة عن الأميرة البريطانية ديانا كانت قد وافقت على التمثيل في فيلم سينمائي بجانبه وأن يكتب هو السيناريو.

ولفت الممثل الأمريكي إلى أن الأميرة كان من المفترض أن تشاركه بطولة جزء ثان من فيلم "ذا بادي جارد"، الذي شاركته بطولة الجزء الأول منه الفنانة الراحلة ويتني هيوستن.

وأبان كوستنر، في لقاء تليفزيوني، أنه وديانا والمنتجين كانوا متحمسين جدا لتنفيذ هذه الفكرة، مشيرا إلى أنه كان من المنتظر أن يلعب في الفيلم دور الحارس الشخصي لديانا، والمكلف بحمايتها من الملاحقين والمصورين المتطفلين، قبل أن تتحول علاقتهما إلى علاقة حب.

وبدأت المحادثات بشأن مشاركة ديانا في هذا الفيلم  من قبل سارة فيرغسون، دوقة يورك، مشيرًا: "كانت سارة مهتمة حقا بالأمر، وهي التي أقامت المحادثة بيني وبين ديانا".

 وقال إن ديانا تحدثت معه هاتفيا لمناقشته في تفاصيل الفيلم، ووصفها بأنها كانت ”لطيفة للغاية وتتحدث باحترام شديد، ولكنها كانت متوترة بعض الشيء، لأن حياتها كانت طوال الوقت مراقبة “.

 


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