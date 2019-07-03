الجندي لـ"الإعلاميين": "اللي بتعملوه ده هتتحاسبوا عليه"

03 يوليه 2019 - 02:01 م

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لابد من إعادة ترتيب منظومة الأخلاق، معقبًا: "يحب أن يعتبر كل إنسان نفسه المندوب السامي لعودة الأخلاق فى كل تصرفاته".

وأضاف الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "صناع الدراما والمشايخ والإعلام والفن، وكل فرد ينشر مواد على السوشيال ميديا، كل اللى بتعملوه ده هتتحاسبوا عليه".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قائلا: الأعراض التى تنهش الأخبار الكاذبة، الشائعات، كل اللي بتعملوه دا حرام، لازم نرجع لحالة التسامح والأخلاق، لو كل واحد عمل نفسه مندوب سامى لضبط المنظومة دى هنقدر نسيطر على حالة الانفلات".