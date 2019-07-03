» شاهد.. إطلالة جريئة لمنى زكي بـ"الأحمر"

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مني ذكي
مني ذكي

متابعات-علا خطاب

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شاركت الفنانة مني زكي، متابعيها على إنستجرام، بصورة جديدة لها بإطلالة جذابة، وعلقت عليها: "صباح الضحكة الحلوة".

وارتدت منى زكي فستاناً قصيراً باللون الأحمر، ويكشف عن ساقيها، وجزء من أكتافها، وهو ما أعطاها إطلالة مُثيرة، وجذابة للغاية.

وتركت مني زكي شعرها مُنسدلاً على كتفيها بشكل عشوائي ومميز للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت إبراز جمال عينيها بالـ آي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت مني زكي إطلالتها بإرتداء سلاسل باللون الذهبي حول رقبتها، مع اساور مميزة للغاية على يديها، بالإضافة إلى قرطين مميزين، كما ارتدت نظارة شمسية باللون الأسود.







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