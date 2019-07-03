» البورصة تخسر 400 مليون جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، قابلتها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 756.6 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 830.6 مليون جنيه.

واستقر مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند مستوى 14137.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.16% ليبلغ مستوى 602.53 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 0.16% ليبلغ مستوى 1539 نقطة.