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توجيهات باستئناف خدمات الإنترنت بالسودان

عرب وعالم

تظاهرات السودان
تظاهرات السودان

وكالات

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أعلن جهاز الاتصالات والبريد في السودان، الأربعاء، عن صدور توجيهات بتفعيل خدمات الإنترنت المفصول منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

وقال الجهاز الحكومي، إنه رفع تقريرًا فنيًا إلى المجلس العسكري الانتقالي بشأن خدمات الانترنت، للاطلاع والمصادقة عليه، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).

وأضاف أنه تم "توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت (لم يحدد تاريخًا)، حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات".

وفصلت السلطات السودانية خدمات الانترنت، إثر فض اعتصام لمحتجين أمام مقر قيادة الجيش؛ مما أسقط عشرات القتلى.

واعتبر المجلس العسكري الحاكم أن الانترنت "مهدد للأمن القومي".

وتضع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، استئناف خدمات الانترنت ضمن شروطها للعودة إلى التفاوض مع المجلس.

وتحمل قوى التغيير المجلس العسكرية المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما يقول الأخير إنه لم يصدر أمرًا بهذا الشأن.

وتسعى الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة إلى استئناف المفاوضات مباشرة بين طرفي الأزمة بشأن تشكيل أجهزة السلطة، خلال الفترة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



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