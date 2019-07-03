» خلل فني يصيب "فيس بوك وإنستجرام وواتساب"

03 يوليه 2019 - 05:19 م

فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"إنستجرام"، و"واتساب"، بعدم التمكن من الدخول لحساباتهام مؤقتًا وتعرض ظهور الوسائط المتعددة سواء الفيديو أو الصور.

وأبلغ المستخدمون عن عدم إمكانية رفع أي صور جديدة أو وسائط متعددة على جميع التطبيقات التابعة لشركة فيس بوك، مثل انستجرام وواتساب.

في سياق آخر، أثار طرد مشبوه الزعر في مقر شركة فيس بوك العملاقة بولاية كاليفورنيا وتم إخلاء المبنى من الموظفين للاشتباه في احتواء الطرد على غاز السارين الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يكون قاتلا، وقامت فرق الإطفاء والمختصون بفحص الطرد وبإعلان أنه خال تماما من الغاز.

وسبق وتلقت شركة فيس بوك في ديسمبر تحذيرا بوجود قنبلة في مجمعها الرئيسي في مينلو بارك مما دفعها لإخلاء العديد من مبانيها.