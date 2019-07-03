الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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السعودية

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بالمدينة المنورة، بعد انتهاء كل درجات التقاضي وصدور أمرًا ملكيًا من الملك سلمان بتنفيذ حكم القتل، في مرتكب الواقعة البشعة التي هوت المملكة، وفيما يلي نص البيان:

أقدم / محمد محمد نذير ـ باكستاني الجنسية ـ على قتل / خالد بن عطية الأحمدي -سعودي الجنسية -، وذلك بمباغتته من الخلف وضربه على رأسه بمطرقة ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن بحديدة على أجزاء متفرقة من جسمه وخنقه حتى الموت والاستيلاء على هاتفه المحمول وإخفاء جثته بوضعها في برميل وردمها بالتراب.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولأن الجاني قام بقتل المجني عليه خفية وقهراً كما قام بأخذ ماله، فقد تم الحكم بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / محمد محمد نذير ـ باكستاني الجنسية اليوم الأربعاء 30 / 10 / 1440هـ بسجون منطقة المدينة المنورة.


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