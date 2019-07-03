قرار غير مسبوق..«الآثار» ترفع الحظر عن التصوير بالمتاحف

03 يوليه 2019 - 06:50 م

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسته الأخيرة، الموافقة على التصوير المجانى بالهواتف المحمولة للزائرين داخل المتاحف والمناطق الأثرية، فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بداية من 1 أغسطس 2019.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا القرار جاء فى إطار حرص وزارة الآثار على الترويج للآثار المصرية وحضارة مصر الفريدة و العظيمة، وأيضا تشجيعا للحركة السياحية فى مصر، لافتا إلى أنه يراعى عدم استخدام "فلاش" الهواتف المحمولة أثناء التصوير داخل جميع المتاحف والمقابر الأثرية وكذلك معبدى أبو سمبل.



