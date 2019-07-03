» الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف

03 يوليه 2019 - 07:27 م

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في جازان، جنوب غربي السعودية. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، أن الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف أثناء تحليقها شرق جبل الدود في جازان".

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن الطائرة ونوعها، وما إذا كانت مأهولة أو من دون طيار، ولا عن كيفية إسقاطها.

وأعلنت "أنصار الله"، في 26 مايو الماضي، إسقاط طائرة مماثلة للتحالف في ذات المنطقة.

في سياق آخر، شنت الجماعة قصفاً بقذائف المدفعية على تجمعات لقوات يمنية شرق جبل الدود، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.