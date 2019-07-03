قرار جديد من المحكمة بشأن "منى فاروق وشيما الحاج"

03 يوليه 2019 - 07:53 م

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين ياسر بركات ومحمود كامل، إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهم بنشر فيديو فاضح، بعد أن قدمتا باستئناف على التدابير الاحترازية.

وجاء في نص القرار: "قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين إذا سددت كل منهما ضمانا ماليا قدره 100 ألف جنيه وألا يستمر حبسهم لمدة 45 يوما".

كان دفاع المتهمتين قدم استئنافا على قرار إخلاء سبيل موكلتيه بتدابير احترازية، بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحى، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وألقت قوات الأمن القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.