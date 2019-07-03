إعلامي مصري يرد على تقرير منظمة العفو الدولية: "طز فيكم"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في ذكري 3 يوليو 2013 حول حقوق الإنسان في مصر خلال الـ 6 سنوات الأخيرة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وغيرهم من المنظمات الممولة لن يتركوا مصر في حالها.



وتابع "الديهي": "بقول لمنظمة العفو الدولية ولمنظمة هيومن رايتس ووتش طز فيكوا وفي التقارير اللي بتنشروها".

واستطرد "الديهي": "التقارير اللي بتصدرها منظمة العفو الدولية مكانها سلة المهملات، فالشعب المصري هو الذي يقرر مصيره، تقاريركم ملوثة ومسيسة".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد وضع حقوق الإنسان في مصر تدهورًا غير مسبوق.

أضافت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين "لإضفاء الشرعية" على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير، وذلك بعد ست سنوات من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، الأمر الذي تنفيه الحكومة.