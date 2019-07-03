  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
أرشيفية

لم يعد صديقًا للفلاح.. حملة موسعة للقضاء على «أبو قردان»

"التأمين الصحي يسبب خلافًا جديدًا بين الأطباء والصحة

التأمين الصحي الجديد.. لا مريض بعد اليوم

أرشيفية

«الإخوان» تنتظر رد الدولة على مبادرة جديدة

تركيا

لليوم الثاني..تركيا تعتقل عددًا من المصريين

سلطان القاسمي

تحقيق بريطاني في وفاة نجل حاكم الشارقة

منى فاروق وشيما الحاج

قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج

المتحف المصري

قرار غير مسبوق..«الآثار» ترفع الحظر عن التصوير بالمتاحف

يوسف حسين وريهام سعيد

هجوم إخواني على «يوسف جو» بسبب تعاطفه مع «ريهام سعيد»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عبدالفتاح البرهان

الإفراج الفوري عن 235 معتقلًا بالسودان

إعلامي مصري يرد على تقرير منظمة العفو الدولية: "طز فيكم"

الحياة السياسية

وكيل لجنة حقوق الإنسان: "العفو الدولية" تستهدف مصر
وكيل لجنة حقوق الإنسان: "العفو الدولية" تستهدف مصر

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مقتل 14 مدنيًا جراء الغارات الأمريكية بالصومال

#

إعلامي شهير يهاجم «العفو الدولية» لانتقادها تنفيذ الإعدامات

#

«العفو الدولية» تطالب بإطلاق «خاشقجي» على شارع القنصلية السعودية

#

العفو الدولية: "بوكو حرام" تقتل 60 مدنيًا في نيجيريا

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في ذكري 3 يوليو 2013 حول حقوق الإنسان في مصر خلال الـ 6 سنوات الأخيرة.

وأضاف  "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وغيرهم من المنظمات الممولة لن يتركوا مصر في حالها.

وتابع "الديهي": "بقول لمنظمة العفو الدولية ولمنظمة هيومن رايتس ووتش طز فيكوا وفي التقارير اللي بتنشروها".

واستطرد "الديهي": "التقارير اللي بتصدرها منظمة العفو الدولية مكانها سلة المهملات، فالشعب المصري هو الذي يقرر مصيره، تقاريركم ملوثة ومسيسة".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد وضع حقوق الإنسان في مصر تدهورًا غير مسبوق.

أضافت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين "لإضفاء الشرعية" على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير، وذلك بعد ست سنوات من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، الأمر الذي تنفيه الحكومة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «عباس» يعلن فشل مؤتمر البحرين نتيجة المقاطعة الفلسطينية
» الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف
» أول تعليق من قوات «حفتر» على قصف مركز المهاجرين بطرابلس
» "الإفتاء" تعلن استطلاع هلال ذي الحجة
» أردوغان مجددًا: العالم أكبر من هذه الدول الخمسة
» مصر والأردن توقعان 8 مذكرات تفاهم
» مصر تستنكر بيع قطع أثرية مصرية في بريطانيا
» خلل فني يصيب "فيس بوك وإنستجرام وواتساب"
» قريبًا.. الولايات المتحدة تعلن الخطوات التالية لـ"صفقة القرن"
» «الأرصاد»: رطوبة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة غدًا
» البورصة تخسر 400 مليون جنيه

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»