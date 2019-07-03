تحقيق بريطاني في وفاة نجل حاكم الشارقة

03 يوليه 2019 - 08:29 م

تحقق شرطة العاصمة البريطانية، لندن، في وفاة الشيخ خالد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، إذ لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة.

وأعلن ديوان حاكم الشارقة وفاة خالد (39 عاما) يوم الاثنين في لندن، ولم تعلن رسميا أسباب الوفاة، حيث لم يبد

فحص الطب الشرعي نتيجة حاسمة.

ودفن جثمان خالد القاسمي في وقت سابق اليوم الأربعاء، وهو ما يعني أنه من غير المحتمل إجراء فحص آخر.

واشتهر خالد بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم "بيت أزياء قاسمي".