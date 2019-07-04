الارصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 29

السلوم 24 31

سيوة 26 40

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 23 32

 

رفح 23 31

رأس سدر 24 37

نخل 18 33

 

نويبع 30 37

 

طابا 26 34

 

كاترين 18 30

الطور 27 34

 

شرم الشيخ 29 37

 

الغردقة 29 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 26 37

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 27 41

الأقصر 27 42

 

أسوان 28 42

 

أبو سمبل 29 40

 

الوادي الجديد 30 41

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

 

حلايب 29 35

رأس حدربة 30 34


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