أسامة كمال: "لولا السيسى كلنا هنلبس الطرح كلنا"

وجه الإعلامي أسامة كمال، التحية لشعب المصري قائلاً: "بوجه التحية لكل مصرى ومصرية وقف فى الميادين وعندهم كل الاستعداد يموتوا فداء بلدهم وهتهتفوا "انزل يا سيسى.. انزل يا سيسى".

وجه الإعلامي أسامة كمال، التحية لشعب المصري قائلاً: "بوجه التحية لكل مصرى ومصرية وقف فى الميادين وعندهم كل الاستعداد يموتوا فداء بلدهم وهتهتفوا "انزل يا سيسى.. انزل يا سيسى".