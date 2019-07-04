» "إيفرتون" يدخل في مفاوضات جادة مع نجم منتخب مصر

04 يوليه 2019 - 07:56 ص

كشف موقع "ليفربول إيكو" عن دخول نادي إيفرتون الإنجليزي على خط المفاوضات مع نجم منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه".



وقال الموقع إن ناديي جالاتا سراي وفانربهشة التركيين انضما لقائمة الراغبين في التعاقد مع "تريزيجيه" من قاسم باشا التركي إلا أن الأخير أرجأ المفاوضات لحين انتهاء كأس الأمم الأفريقية.



وتلقى اللاعب عرضا رسميا من نادي ليون الفرنسي، وأيضا واتفورد وأستون فيلا الإنجليزيين، قبل أن تؤكد تقارير إعلامية إنجليزية رغبة إيفرتون في الظفر بخدمات جناح منتخب الفراعنة

